دوري أبطال إفريقيا.. خروج صاغر للوداد من محطة النصف علی يد الأهلي

غادر فريق الوداد مسابقة دوري أبطال إفريقيا من محطة النصف بعد هزيمته، مساء اليوم الجمعة، في مصر برسم مباراة الاياب بثلاثة اهداف مقابل واحد.

وفشل ممثل كرة القدم الوطنية في مواصلة الحلم القاري وتجاوز هزيمة الذهاب بالبيضاء بثناٸية نظيفة لتتوقف رحلته في أمجد كٶوس القارة السمراء في المربع الذهبي.

ونجح الفريق المصري في التقدم مبكرا في النتيجة، وتحديداً الدقيقة 7 بواسطة مروان محسن، قبل أن يضاعف الغلة بواسطة حسين الشحات.

دقاٸق الجولة الثانية لم تحمل جديداً للوداد بعدما فشل في العودة في النتيجة واحياء اماله في مواصلة المغامرة القارية، في وقت نجح فيه الأهلي في تعميق الجراح بتوقيع الهدف الثالث بواسطة ياسر ابراهيم، والخامس في مجموع مبارتي الذهاب والاياب، قبل ان ينجح زهير المترجي في توقيع الهدف الوحيد للوداد.

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