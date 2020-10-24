سعد لمجرد يكشف مشاريع فنية وقرب إطلاق علامته التجارية

أكد النجم المغربيّّ، سعد لمجرد، أنه يحضر، في الفترة الحالية، لأكثر من عمل فني، مستغلا وجوده في المغرب، من أجل التحضير لمشروعه التجاري كذلك.

وأطلع نجم البوب المغربي، جمهوره على تفاصيل زيارته للمغرب، موضحا أنه يضع، حاليا، آخر اللمسات على مشروع علامة تجارية باسمه، يتم إطلاقها، قريبا.

وقال لمجرد على أنستغرام: “أعزائي المعجبين كما وعدتكم “متجر SL” سيكون متاحا بمجرد أن ننتهي من اختيار بقية قطع خط الملابس”.

وأضاف سعد بخصوص الشق الفني أنه بصدد التحضير لأغان جديدة، وهو ما كان واضحا من ظهوره مع كُتاب كلمات، وملحنين معروفين في صور، انتشرت في الآونة الأخيرة.