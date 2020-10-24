شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: 231 وفاة و19 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إسبانيا 231 حالة وفاة و 19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالةً، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34752 حالةً منذ بدء الأزمة الصحية.

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