عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون يدين تجربة تركيا إس-400 ويحذر من عواقب وخيمة

السبت 24 أكتوبر 2020

الخليج 365

أدانت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، "بشدة تجربة تركيا نظام إس400"، محذرة "من مخاطر وعواقب وخيمة على العلاقة الأمنية بين البلدين".



وقال البنتاجون، في بيان "تدين وزارة الدفاع بأشد العبارات الممكنة تجربة تركيا يوم 16 أكتوبر لمنظومة الدفاع الجوي إس-400، وهو الأمر الذي أكده اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "لقد كنا واضحين وثابتين في موقفنا: إن نظام S-400 لا يتوافق مع التزامات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

Advertisements

وتابع: "نحن نعترض على اختبار تركيا لهذا النظام، الأمر الذي ينطوي على مخاطر وعواقب وخيمة على علاقتنا الأمنية".

وجاء في ختام البيان: "جرى طرد أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة F-35.. وما يزال إس 400 يمثل عائقا كبيرا أمام التقدم في علاقتنا الثنائية".

وأكد الرئيس التركي، الجمعة، أن بلاده اختبرت نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع إس-400.

وقال أردوغان إن تركيا لها كل الحق في اختبار معداتها. وأضاف عن أنظمة الصواريخ الروسية: "لقد تم اختبارها، ويتم اختبارها"، موضحا أن "موقف الولايات المتحدة ليس ملزما لنا على الإطلاق".

وكانت الولايات المتحدة قد اعترضت بشدة على استحواذ تركيا، العضو في حلف الناتو، على النظام الروسي المضاد للطائرات، وطردت أنقرة من برنامجها للطائرات المقاتلة F-35، قائلة إن أنظمة إس-400 تشكل تهديدا للطائرات المقاتلة الشبح، ولن تكون قابلة للعمل مع أنظمة الناتو.