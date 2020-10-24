- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
دان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عليه بتهمة التدخل في الانتخابات الأمريكية.
وقال اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في بيان له الجمعة، مصممون أكثر من أي وقت مضى على أداء مهمتنا الإعلامية المتمثلة في تقديم المعلومات الشفافة والدفاع عن مقدسات ومصالح الأمة.
يأتي ذلك عقب فرض الخزانة الأمريكية عقوبات تستهدف اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية وأربع مؤسسات إعلامية أخرى بزعم تأثيرها على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدين فرض العقوبات الأمريكية عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.