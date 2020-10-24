اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدين فرض العقوبات الأمريكية عليه

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات



دان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عليه بتهمة التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في بيان له الجمعة، مصممون أكثر من أي وقت مضى على أداء مهمتنا الإعلامية المتمثلة في تقديم المعلومات الشفافة والدفاع عن مقدسات ومصالح الأمة.

يأتي ذلك عقب فرض الخزانة الأمريكية عقوبات تستهدف اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية وأربع مؤسسات إعلامية أخرى بزعم تأثيرها على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.