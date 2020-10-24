شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "الشيوخ": لجنة إعداد اللائحة تمارس اختصاصات اللجان النوعية لحين تشكيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص قرار رئيس مجلس الشيوخ رقم 1 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس على أن تختص تلك اللجنة بمباشرة اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس لحين تشكيلها إلى جانب مهمتها الرئيسية فى إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، على أن تبدأ أولى اجتماعاتها الأحد المقبل، ولها الحق بالاستعانة بمن تراه من العاملين بالأمانة العامة بمعاونتها.

من ناحيته، أوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذا النص يضمن عدم تعطيل أعمال المجلس في حالة إحالة أية موضوعات له من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ ليس لديه لجان نوعية حتى الآن وهو ما دفع هيئة مكتب المجلس إلى تخويل اللجنة بمباشرة اختصاصات اللجان النوعية لحين تشكيلها.

وتضم اللجنة 29 عضوا، يرأسهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبعضوية (بهاء أبو شقة وكيل المجلس - فيبي فوزي وكيلة المجلس - فرج الدرى - عبدالله أمين – سامح محمد معروف – محمد شوقى عبد العال – محمد جاد – محمد شبانة – يوسف السيد – جميل حليم – نهال مجدي – حسام إبراهيم – عبد الحي الرفاعي – أحمد عبد الجواد – هاني سرى الدين – أمل رمزى – طارق فاروق نصير – فاروق مجاهد – فايز إبراهيم – هانى يوسف عبد الشهيد - خالد أبو الوفا – دينا محمد نبيل – باهر محمد أمين مغازى – تيسير مطر – سامح محمد أنور السادات – حنا جريس – أشرف ثابت – عمرو عزت – أكمل سامي نجاتي).