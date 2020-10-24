شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يؤكد: المتحدث فى فيديو البحيرة عن الانتخابات لا علاقة له بالحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر حزب مستقبل وطن، بيانا جاء فيه، تلاحظ تداول مقطع فيديو لأحد القيادات الشعبية فى محافظة البحيرة، وهو يتحدث عن انتخابات مجلس النواب الجارية، وكذلك تصوراته الخاصة عن حزب مستقبل وطن، حيث قامت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها، ببذل جهدا كبيرا فى ترويج هذا المقطع المصور ومحاولة إلصاق صفة حزبية بالمتحدث. وأكد الحزب خلال البيان، بأن واقع الأمر وحقيقته يختلفان تماما عما حاولت الجماعة الإرهابية الترويج له أو يتصوره المتحدث، وذلك فى ضوء ما يلى:

أولاً : إن المتحدث بالمقطع لا يحمل أي صفة حزبية، ولا علاقة له بحزب مستقبل وطن من قريب أو بعيد، بل لم يسبق له الإنضمام إلى الحزب منذ تأسيسه وحتى الآن.

Advertisements

ثانيا : إن حزب مستقبل وطن لا يسعى أن يكون شبيهاً لأية أحزاب، لا في الشكل أو في الأداء السياسي بأي حال من الأحوال، بل إن حزب مستقبل وطن يرفض تماما أن يعاد إنتاج أشكال وأساليب سياسية قديمة، وأنه حريص على مصلحة مصر وشعبها.

وتابع الحزب فى البيان: ولهذا فإن الحزب يسعى ليكون الأكثر انفتاحا وداعماً لكافة الأحزاب السياسية لممارسة حياة سياسية وديمقراطية سليمة، بعيدة كل البعد عن أي مغالبة سياسية أو إنفراد بالسلطة، بل يعمل الحزب من خلال قياداته ونوابه على محاربة كل أنواع الفساد و الوساطة والمحسوبية.

وعليه يقوم الحزب بالتأكيد مرة أخرى أنه لا علاقة له بالمتحدث في هذا المقطع المصور، ورفضه الكامل لكل ما جاء على لسانه.