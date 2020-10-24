شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح قنوات الإخوان.. سامى كمال الدين يكشف: أيمن نور يستخدم معتز مطر لمحاربة منتقديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل المعارك داخل قنوات الإخوان التى تبث من تركيا وقطر، وتجددت المعركة بين الإعلامى الهارب سامى كمال الدين من جانب وبين أيمن نور مالك قناة الشرق الإخوانية من جانب آخر. وفضح سامى كمال الأساليب المشبوهة التى يستخدمها أيمن نور، لمواجهة منتقديه داخل منظومة الإعلام الإخوانية، مؤكدا أن أيمن نور يستخدم الإعلامى الإخوانى معتز مطر فى معاركه كأداة يواجه بها من يريد. Advertisements وواصل سامى كمال فضح أيمن نور، قائلا إن رئيس قناة الشرق قدم بلاغات ضده وأغلق الكثير من القنوات عبر يوتيوب ليحقق المزيد من الأرباح المالية عبر قناة الشرق الإخوانية.

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