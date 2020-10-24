شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية من أجل مصر ترد على الشائعات من قلب الشارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الفترة الأخيرة بعض الآراء المختلفة عن القائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات مجلس النواب، ولهذا اجتمع عدد من مرشحى القائمة للرد على هذه الآراء وتوضيح الحقائق. Advertisements وقررت سولاف درويش، المرشحة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر النزول إلى الشارع واستطلاع آراء المواطنين فى دائرتها، لافتة إلى أن هناك الكثير من الشائعات التي أُطلقت على القائمة الوطنية ومرشحيها، مؤكدة أن الشوارع والأماكن الشعبية هي الفيصل في ذلك. وعندما توجهت سولاف للمواطنين البسطاء في دائرتها توجهوا لها بالدعاء، وقال بائع فاكهة لها: "محتاج إن ربنا يوفقك ومتنسيش الناس الغلابة"، وأوضح آخر أن من يترشح لانتخابات مجلس النواب عليه استكمال النواقص فى الدائرة وأيكون حلقة الوصل بين الحكومة والشعب.

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