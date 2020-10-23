دوري أبطال إفريقيا.. الوداد “ينهي” الشوط الأول منهزما أمام الأهلي المصري

انتهى قبل قليل الشوط الأول من إياب نصف نهاٸي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري بنتيجة هدفين دون رد لصالح الأهلي المصري.

واستطاع الأهلي المصري التقدم مبكرا في المباراة بواسطة مروان محسن في الدقيقة 7، هدف جعل الوداد يتحرك بحثا عن تسجيل هدف التعادل للإبقاء على أماله في المنافسة على التأهل علما أنه منهزم في مباراة الذهاب بميدانه بهدفين دون رد.

خروج الوداد للبحث عن هدف التعادل ترك مساحات في الدفاع، الشيء الذي استغله هجوم الأهلي المصري ليوقع هدفا ثانيا بواسطة حسين الشحات بعد هجمة مرتدة تلاعب فيها بدفاع الوداد.

وبتيجة هدفين دون رد أسدل الستار عن الشوط الأول بتفوق الأهلي المصري على الوداد البيضاوي، وبمجموع نتيجة الذهاب والإياب تكون النتيجة (4:0) لصالح الأهلي المصري.