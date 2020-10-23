إصابة 5 أفراد أثناء مكافحة الدفاع المدني السعودي لحرائق غابات

الجمعة 23 أكتوبر 2020

ذكر التلفزيون السعودي اليوم الجمعة أن خمسة من أفراد الدفاع المدني أصيبوا أثناء مكافحة حرائق غابات جرت السيطرة عليها إلى حد بعيد بعد ثلاثة أيام في منطقة جبلية في جنوب المملكة.

وأضاف التلفزيون أن طائرات تشغلها شركة النفط أرامكو تشارك في جهود احتواء الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء بمحافظة تنومة شمالي عسير.