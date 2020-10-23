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بايدن يتعهد بتوفير لقاح مجاني "للجميع" ضدّ كوفيد-19 في حال فوزه في الانتخابات

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 23 أكتوبر 2020

جو بايدن

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تعهّد المرشح الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الجمعة بتوفير اللقاح ضد مجانا  للجميع" في إطار خطته الوطنية لمكافحة الوباء، وذلك في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأكد في خطاب استعرض فيه خطته لمكافحة الفيروس قبل 11 يوما من موعد الانتخابات أنه "حال توفر لقاح آمن وفعّال، فإنه يجب أن يتاح مجانا للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا".

وكان الرئيس دونالد ترامب، المتخلف عن منافسه في نتائج استطلاعات الرأي، أكد بدوره أن اللقاح يجب أن يوفر مجانا.

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