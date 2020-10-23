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شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتعهد بتوفير لقاح مجاني "للجميع" ضدّ كوفيد-19 في حال فوزه في الانتخابات والان مع التفاصيل
الجمعة 23 أكتوبر 2020
جو بايدن
تعهّد المرشح الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الجمعة بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد مجانا للجميع" في إطار خطته الوطنية لمكافحة الوباء، وذلك في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأكد في خطاب استعرض فيه خطته لمكافحة الفيروس قبل 11 يوما من موعد الانتخابات أنه "حال توفر لقاح آمن وفعّال، فإنه يجب أن يتاح مجانا للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا".
وكان الرئيس دونالد ترامب، المتخلف عن منافسه في نتائج استطلاعات الرأي، أكد بدوره أن اللقاح يجب أن يوفر مجانا.
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