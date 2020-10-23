شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يدين تركيا بسبب «إس 400» ويهدد بعواقب وخيمة والان نبدء بالتفاصيل

انتقدت وزارة الدفاع الأمريكية تركيا بسبب اختبارها نظام إس400- الروسي، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً لالتزام أنقرة تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) ويقف حجر عثرة في العلاقات بين البلدين. وحذر البنتاجون من "أننا نعترض على تجربة تركيا لهذا النظام الذي يهدد بعواقب وخيمة على علاقتنا الأمنية. وأعرب عن إدانته: "بأشد العبارات الممكنة" لتجربة ذلك السلاح الخاص بالدفاع الجوي. وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان راث هوفمان إنه "تم تعليق مشاركة تركيا بالفعل في برنامج طائرات إف35- ولا يزال نظام " إف400-" يشكل حاجزا كبيراً أمام إحراز تقدم في أي مجال آخر في العلاقات الثنائية".

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