اعتقال 10 دواعش.. والناتو يوسع مهامه التدريبية بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الجمعة، أنه سيمضي قدما في خطط توسيع انتشار التدريب العسكري في العراق بهدف منع عودة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، بعد مؤتمر عبر تقنية الفيديو، مع وزراء دفاع الحلف الثلاثين، إن الناتو يشعر بالتزام بتوسيع نطاق الدعم للعراق.



كما وافق حلف الناتو على تولي الأنشطة السابقة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي، ما تمخض عنه نشر 1000 جندي إضافي في هذا البلد المضطرب في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، الجمعة، القبض على 10 عناصر من الخلايا النائمة لتنظيم داعش في محافظة نينوى، شمالي بغداد.

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وذكر بيان للجهاز أن" مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على 10 عناصر من الخلايا النائمة التابعة لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أنه"عقب تدوين أقوالهم أصولياً تبين أنهم من ولايات وقواطع مختلفة ويعملون جميعهم في ما يسمى بديوان الجند، كما قاتلوا ضد القطاعات العسكرية لصد تقدمهم خلال عمليات التحرير".

وأوضح البيان أن "أوامر قد صدرت لهم لتشكيل خلايا نائمة بعد هروبهم من أراضي التمكين تمهيداً لاستلام التعليمات الجديدة".

وأشار البيان إلى أنه" جرى إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".