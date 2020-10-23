حكومة السودان و"الحرية والتغيير" يبحثان رؤية مشتركة للسلام مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر سوداني مسؤول عن مشاورات تجري حاليا بين الحكومة الانتقالية وتحالف "الحرية والتغيير"، للخروج برؤية مشتركة حول السلام مع اسرائيل.

وقال المصدر لـ"العين الاخبارية" إن هناك تباين وسط مكونات "الحرية والتغيير" وهو الحاضنة السياسية للحكومة، حول الاتفاق المرتقب مع إسرائيل بين مؤيد ورافض الخطوة.

وقال المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه إن الحكومة طلبت من كافة المكونات داخل "الحرية والتغيير" الموافقة ووضع مصلحة السودان فوق أي مصالح شخصية وحزبية والابتعاد عن أي أجندات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الجمعة، اتفاق إسرائيل والسودان على توقيع اتفاق سلام، مشيرا إلى أنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاقات السلام مع إسرائيل.





وأصدرت الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل، الجمعة، بيانا مشتركا بشأن "التقدم التاريخي" للسلام في الشرق الأوسط.

وقال البيان إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لمناقشة التقدم التاريخي للسودان وفرص تعزيز السلام في المنطقة".

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وأضاف أنه "‏بعد عقود من العيش في ظل ديكتاتورية وحشية، تولى شعب السودان زمام الأمور أخيرًا. لقد أظهرت الحكومة الانتقالية السودانية شجاعتها والتزامها بمكافحة الإرهاب، وبناء مؤسساتها الديمقراطية، وتحسين علاقاتها مع جيرانها".

وأكد على اتفاق القادة على إقامة علاقات كاملة بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين بلديهما. بالإضافة إلى ذلك، اتفق القادة على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع التركيز الأولي على الزراعة ومكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من إمكاناتهم الاقتصادية.

ترحيب عربي ودولي



ولاقى الاتفاق ترحيبا عربيا ودوليا حيث عبر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، عن ترحيبه بجهود إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وقال السيسي، في تغريدة عبر "تويتر": "أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل حول إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل".

كما رحبت بريطانيا بالاتفاق، وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على "تويتر": "أرحب بشدة بتوقيع اتفاقية إقامة علاقات بين السودان وإسرائيل وما ينتج عنه من تحول ديمقراطي في السودان والمنطقة بأكملها."

ورحب ايضا فرنسا بالاتفاق وقالت الخارجية الفرنسية: "نرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ونعتبره خطوة مهمة"