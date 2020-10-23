بايدن يتعهد بلقاح مجاني للجميع ضد كورونا حال فوزه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهّد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، الجمعة، بتوفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد مجانا للجميع، حال فوزه بالانتخابات.

وقال بايدن، في خطاب، استعرض فيه خطته لمكافحة الفيروس قبل 11 يوما من موعد الانتخابات إنه "حال توفر لقاح آمن وفعّال، فإنه يجب أن يتاح مجانا للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا".



وكان الرئيس دونالد ترامب، المتأخر عن منافسه في نتائج استطلاعات الرأي، أكد بدوره أن "اللقاح يجب أن يوفر مجانا".

وانتقد المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا.

وسلطت المواجهة التلفزيونية التي عقدت بينهما الضوء على مدى كون حملة هذا العام غير عادية في ظل الجائحة التي أصابت قرابة ثمانية ملايين أمريكي من بينهم الرئيس نفسه.