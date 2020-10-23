رئيس تحرير السودان: إقامة علاقات مع إسرائيل أمر حتمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مني اركو مناوي يشيد بإعلان الرئيس الأمريكي، الجمعة، اتفاق السودان وإسرائيل على توقيع اتفاق سلام.

أشاد رئيس حركة تحرير السودان، مني اركو مناوي بإعلان الرئيس الأمريكي، الجمعة اتفاق السودان وإسرائيل على توقيع اتفاق سلام، مشيرا إلى أن قرار إقامة العلاقات أمر حتمي.

وقال رئيس حركة تحرير السودان في تعليقه على الإعلان:" قرار التطبيع أمر حتمي، لا بد من اتخاذه نسبة أن الوضع في العالم الجديد تحدد المشاركات عبر المصالح التي تفرض خط سير أي دولة، وإسرائيل دولة متقدمة في مجال التكنولوجيا الزراعية والحيوانية".

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والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق إسرائيل والسودان على توقيع اتفاق سلام، مشيرا إلى أنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاقات السلام مع إسرائيل.

وبحسب بيان مشترك، فقد تحدث الرئيس ترامب، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ضرورة توقيع اتفاق سلام.

ووصل قطار السلام العربي الذي مر بالإمارات والبحرين، اليوم إلى الخرطوم أيضا، متحديا جميع العراقيل، ليتوقف في واحدة من أبرز المحطات، رافعا راية الاستقرار والتسامح.