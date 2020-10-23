القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - موهبة جزائرية جديدة تستجيب لشرط جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء لتمثيل بطل أفريقيا في السنوات المقبلة.
أبدى سعيد عراب لاعب فريق باريس إف سي الفرنسي الصاعد، رغبة قوية في تمثيل منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، استجابة لشرط جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء.
بلماضي طالب بضرورة إبداء اللاعبين أصحاب الجنسيات المزدوجة رغبة صريحة في تمثيل الخضر بشكل علني، من أجل المشاركة مع كتيبة أبطال أفريقيا في الاستحقاقات المقبلة.
حماس كبير
سعيد عراب قال في تصريحات تلفزيونية إنه يتمنى جذب انتباه جمال بلماضي في الأشهر المقبلة، خاصة أنه يُقدم مُستويات مُتصاعدة مع فريقه الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسية.
وقال في هذا الصدد: "أنا متحمس ولا أطيق الانتظار للعب مع منتخب الجزائر، وفي حالة ما وصلتني الدعوة سألبيها على الفور".
واختتم بقوله: "سأحاول تقديم أفضل العروض الممكنة مع فريقي، صحيح أنني لست عنصرا أساسيا بشكل دائم، ولكن الوقت أمامي من أجل فرض نفسي وتطوير مُستواي من أجل التواجد مع أبطال أفريقيا".
يذكر أن رغبة عراب (20 عاما) في تمثيل محاربي الصحراء تبدو صعبة على أرض الواقع، لأن المُنافسة شديدة للغاية في مركز وسط الملعب بشقيه الدفاعي والهجومي، وهو ما سيجعله مُطالبا أولا برفع مُستواه، والانتقال لدوري أقوى.
لكن اللاعب الشاب قادر على تطوير مستواه والارتقاء لمستوى أكبر، خاصة وأنه يمتلك الموهبة اللازمة، ويبقى بحاجة لمزيد من الخبرة من أجل تفجير طاقاته، والحصول على فُرصة مع تشكيلة جمال بلماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر "لا أطيق الانتظار".. موهبة جزائرية تستجيب لشرط جمال بلماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.