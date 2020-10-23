- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 5 أفراد أثناء مكافحة الدفاع المدني السعودي لحرائق غابات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020
الخليج 365
ذكر التلفزيون السعودي اليوم الجمعة أن خمسة من أفراد الدفاع المدني أصيبوا أثناء مكافحة حرائق غابات جرت السيطرة عليها إلى حد بعيد بعد ثلاثة أيام في منطقة جبلية في جنوب المملكة.
وأضاف التلفزيون أن طائرات تشغلها شركة النفط أرامكو تشارك في جهود احتواء الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء بمحافظة تنومة شمالي عسير.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 5 أفراد أثناء مكافحة الدفاع المدني السعودي لحرائق غابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.