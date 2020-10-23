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تونس تعلن فتح معبر راس جدير مع ليبيا المغلق منذ مارس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020

تونس تعلن فتح معبر راس جدير مع ليبيا المغلق منذ مارس

الخليج 365

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الجمعة عن قرارها إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا بعد فترة غلق امتدت الى أكثر من سبعة أشهر.

وأفادت رئاسة الحكومة التونسية عن فتح المعبر الذي يعد شريان التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين مع توخي البروتوكول الصحي.

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والمعبر مغلق منذ بداية تفشي وباء في آذار/مارس الماضي. 

وتسبب إغلاق المعبر في اندلاع احتجاجات متواترة في المدن القريبة من الحدود على الجانب التونسي والتي تعتمد بشكل أساسي على جلب السلع والبنزين من ليبيا.

ولفتت الحكومة التونسية في بيان لها اليوم إلى المفاوضات الجارية مع الجانب الليبي بشأن استئناف التبادل التجاري واستعادة حركة تنقل الأشخاص بين البلدين.

ويأتي القرار بفتح المعبر بعد ساعات من اعلان الفرقاء الليبيين التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بشكل دائم في محادثات جنيف برعاية الامم المتحدة.

وتحتضن تونس بداية تشرين ثان/نوفمبر المقبل مؤتمرا للمحادثات الليبية في مسعى للتوصل الى اتفاق سياسي شامل ينهي النزاع المستمر منذ 2011.  

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