محمد اسماعيل - القاهرة - بنغازي- جنيف - (أ ش أ):

أكد عضو وفد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إلى مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5) في جنيف ومدير مكتب القائد العام اللواء خيري التميمي، إن الوفد الليبي لم يتحدث عن سرت أو الجفرة منزوعة السلاح لكن الحديث كان عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة للتأمين.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن اللواء التميمي، اليوم الجمعة، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، "اتفقنا في مفاوضات (5+5) على إعادة الوحدات الأمنية إلى سابق تمركزاتها وتتولي غرفة مشتركة وضع ترتيبات شرطية لمهام تأمين سرت.

وكانت محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف، قد انتهت في وقت سابق اليوم بإنجاز تاريخي كما وصفه الحضور، حيث توصل الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

كانت هذه تفاصيل خبر مسئول عسكري ليبي: اتفاق وقف إطلاق النار لم يتضمن نزع سلاح سرت – الجفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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