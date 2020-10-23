بعد 15 يومًا.. العثور على جثمان الصياد الغارق في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:

عثر العاملين بشاطئ إحدى القرى السياحية بالسخنة، على جثة متحللة جزئيًا، قذفتها الأمواج والرياح نحو الشاطئ.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا من إدارة القرية السياحية اليوم الجمعة، بالعثور على جثة.

توجهت قوة من قسم شرطة عتاقة للقرية وجرى التنسيق مع مرفق الإسعاف للدفع بسيارة لنقل الجثة لمشرحة السويس.

وأفادت التحريات الأمنية ومراجعة بلاغات الاختفاء، أن صياد على مركب صيد غرق قبل أسبوعين بمياه خليج السويس، أثناء رحلة صيد، إذ سقط من برج المركب وسحبته الأمواج في اتجاه معاكس لخط سير الرحلة.

بالتنسيق مع غرفة عمليات ميناء الأتكة المعنية بسروح عائمات الصيد في السويس، تبين أن مواصفات الجثة مطابقة لأوصاف الصياد المفقود، وأن الحالة التي وجدت عليها الجثة بسبب المياه.

وأفاد مصدر بالميناء أن الجثة للصياد مديح محمد حسن عيد، وهو من مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.