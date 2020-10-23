للسعوديين.. موعد الكشف الطبي للطلبة المرشحين للكليات العسكرية

احتل تريند "وزارة الدفاع السعودية"، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، بعدما أعلنت عن وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مواعيد الكشف الطبي للطلبة المرشحين للكليات العسكرية. وزارة الدفاع.. موعد الكشف الطبي للطلبة المرشحين: أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع عن بدء إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين الجامعيين وخريجي الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري. ولجنة قبول الجامعيين فيعن بدء إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين الجامعيين وخريجي الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري. وزارة الدفاع.. تعليمات هامة لطلاب: – إحضار أصل الهوية الوطنية. – إحضار صورتين شخصيتين حديثتين مكشوفتَي الرأس مقاسهما (4×6). – لا يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومنها الجوال. وزارة الدفاع.. الزي الرياضي لكل كلية: - كلية الملك عبد العزيز الحربية ( قميص أخضر سادة ) . - كلية الملك فيصل الجوية ( قميص أزرق سادة ) . - كلية الملك فهد البحرية ( قميص أبيض سادة ) . - كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ( قميص أسود سادة) .

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