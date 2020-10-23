الأردن يُرحب بالإعلان عن اتفاق وقف نار دائم في ليبيا

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم /الجمعة/، بالإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا والذي جرى توقيعه في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
في إتاحة البيئة المناسبة لاستكمال المسار السياسي وانخراط الأطراف الليبية في حوار ليبي - ليبي ومفاوضات سياسية جادة تستهدف إنهاء الأزمة ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها .
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السفير ضيف الله علي الفايز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أهمية هذا الاتفاق
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