الأردن يُسجل 2489 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 48 ألفا و930 حالة.



وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية

- أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 508 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 105 حالات شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 7 آلاف و405 حالات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.