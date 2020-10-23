حين اجتمع العرب ضد ماكرون.. أكبر حملة شعبية لمقاطعة المنتجات الفرنسية

" إلا رسول الله " ... هكذا يتعالي صحيات رواد موقع النشرات القصيرة "، خلال الساعات الماضية ، للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجوم الذي تعرض له ، تعرض لفترة تدافع عن تدافع عن نشر مشاهدته.

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هاشتاجات " رسولنا خط أحمر " ، مقاطعة المنتجات الفرنسية "، توحد العرب تحت راية الدفاع عن النبي ، والذي استطاع خلال وقت قصير ، يحتل قائمة أكثر الترينات انتشارًا بالدول العربية ، وحصد نحو 250 ألف تغريدة مناهضة مناهضة الفرنسي.

تصريح الرئيس الفرنسي الذي آثار

الغضب:

بدون دارية سقط الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ، في جعل المسلمون حول العالم يتعصمون ضده ، فخلال حفل تأبين المعلم الفرنسي "صامويل باتي" الذي قتل في أحد شوارع العاصمة باريس ، قال إن "باتي باتي ، لأن الإسلام يريدون الاستضافة على مستقبلنا ويعرفونهم يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله ".

الرئيس الفرنسي ، الطين بِلَّة ، سيج: "لن نتخلى عن ثلاثي والكاريكاتيرات وإنجاز تققر البعض ، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن يشبابها دون

تمييز وتهميش ، سنواصل أيها المعلم مع كلساتذة والمعلمين في فرنسا ، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر ".

رد العرب على حديث الرئيس الفرنسي:

أشعل تصريح "ماكرون" ، فتيل غضب الوطن العربي عبر التواصل الاجتماعي ، حيث طالب النشطاء بمقاطعة فورية الفرنسية ، كأول رد فعل للمسملين دفاعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

استجابة سريعة لمقاطعة المنتجات الفرنسية:

أكد أحد الحسابات على "الحسابات" ، تصديرها بإزالة المنتجات الفرنسية بعد الرئيس الفرنسي المسيئة لرسول الله "صَلِ الله عليه وسلم".

حساب

وغرد حساب أخر ، أجود: "أنصر نبيك واستمر في # مقاطعه_المنتجات_التركيه وتذكر أن الإساءات التي تأتي من مكان مرفوضة فكما تحرص على # مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه كن أحرص على مقاطعة منتجات # تركيا مشاهدة يتسابق وزرائها ورسامي صحفها في سوء المعاملة".