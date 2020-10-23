المغرب يُسجل 3685 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم (الجمعة)، تسجيل 3685 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 190416 حالة .



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد

الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 2963055 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في الثاني من مارس الماضي.



وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 73 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات

إلى 3205 حالات.كما تم تسجيل 2694 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 157175.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.