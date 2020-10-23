أنطونيو جوتيريش: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة أساسية نحو السلام

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع الليبي في جنيف، خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار في ليبيا.
الدولية في نيويورك، أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - "أهنئ الفرقاء لتغليبهم مصلحة أمتهم على خلافاتهم".
وقال جوتيريش - في مؤتمر صحفي في مقرّ المنظمة
الليبية في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف، 12 بندا.
وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي توصل إليه وفدا حكومة الوفاق والقيادة العامة
وشملت بنود الاتفاق، إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كل مناطق البلاد، مع اتفاق تام ومستدام لوقف إطلاق النار في ليبيا.
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