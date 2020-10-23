وقال بيان صادر عن مجلس السيادة: إن الجهود التي بذلتها أجهزة الحكم في مجلسي السيادة والوزراء لها دور كبير في الوصول إلى هذه الخطوة التي ظل ينتظرها الشعب السوداني لسنوات طويلة، حيث يمثل خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب انتصاراً للسودان في معركة إعادة الكرامة للشعب السوداني.
وتقدم بالشكر للإدارة الأمريكية لاتخاذها هذا القرار الشجاع ولكل من وقف مع السودان في المحافل الإقليمية والدولية حتى نال مبتغاه.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس السيادة السوداني: إزالة اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب سينعكس إيجاباً على الأوضاع السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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