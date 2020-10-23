السودان و إسرائيل وافقتا على تطبيع العلاقات

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض الجمعة أنّ إسرائيل والسودان ستطبعان علاقاتهما الدبلوماسية بإشراف الرئيس دونالد ترمب. وغرّد جود ديري في موقع تويتر "أعلن الرئيس أنّ السودان وإسرائيل توافقتا على تطبيع العلاقات بينهما، في خطوة كبيرة جديدة نحو السلام". وحضر صحافيون في المكتب البيضاوي اتصالا هاتفيا بين دونالد ترمب ومسؤولين في إسرائيل والسودان.



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