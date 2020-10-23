الإدارة الأميركية: السودان وافق على تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 57 دقيقة

بعد توصل السودان وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين، كشف مسؤول بالإدارة الأميركية، الخميس، أن السودان قد وافق على تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية.

وجاء القرار بعد إعلان البيت الأبيض، الجمعة، توصل السودان وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات، وذلك بعد معاهدات مماثلة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وقال البيت الأبيض إن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل خطوة جديدة باتجاه صنع السلام في الشرق الأوسط تحت اتفاق إبراهيم التاريخي.

وانضمّ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب إلى اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ونظيره الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لإعلان بدء علاقات دبلوماسية وتجارية بينهما.

وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع إعلان البيت الأبيض، الجمعة، أن ترمب أبلغ الكونغرس نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “السودان قام بتحويل مبلغ 335 مليون دولار إلى صندوق معلق لتعويضات أسر ضحايا الإرهاب”.

ووعد ترمب، الاثنين الماضي، بشطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد موافقة الخرطوم على دفع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الإرهاب.

وقال ترمب في تغريدة إن الحكومة السودانية الجديدة وافقت على دفع التعويضات، وأضافت في تغريدة أن العدالة ستتحقق للشعب الأميركي بعد طول انتظار وأن السودان سيخطو “خطوة كبيرة”.