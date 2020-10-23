نتنياهو: الاتفاق مع السودان بداية لعهد جديد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تتخذ خطوات صوب تطبيع العلاقات مع السودان، قائلا إن هذا يمثل ”عهدا جديدا“ في المنطقة.

وشكر نتنياهو، في بيان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توسطه في الاتفاق، وقال أيضا إن وفودا إسرائيلية وسودانية ستلتقي قريبا لمناقشة التعاون التجاري والزراعي.

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وفي وقت سابق اليوم، أُعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، بعد محادثات جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان مشترك بعد المباحثات، أن زعماء الولايات المتحدة الأمريكية، والسودان، وإسرائيل، ”ناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة“.

وأضاف البيان: ”اتفق زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة، وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة، أمريكا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية، والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديون السودان“.