أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا منذ تفشي الوباء

تجاوزت فرنسا عتبة مليون إصابة بكوفيد-19 الجمعة منذ بدء تفشي الوباء/

;يواصل الوضع التدهور مع تسجيل البلاد أكثر من 40 ألف إصابة جديدة في 24 ساعة، وفقا لهيئة الصحة العامة الفرنسية.

وفي المجموع، تم تسجيل 42032 إصابة جديدة بكوفيد-19 الجمعة، بزيادة 410 إصابات عن اليوم السابق، وهو رقم قياسي جديد منذ تعميم الاختبارات على نطاق واسع.

ووصل عدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في فرنسا إلى 1,041,075 وفقا للأرقام التي نشرتها الوكالة الصحية.