شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 1534 إصابة و7 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 68479 إصابةً. وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 32412، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 559 وفاة، بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان: 1534 إصابة و7 وفيات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.