شكرا لقرائتكم خبر عن «حمدوك»: إزالة السودان من قائمة الإرهاب يعيده للمجتمع الدولي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن القرار سيفتح الباب واسعاً لعودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي والنظام المالي والمصرفي العالمي والاستثمارات الإقليمية والدولية، كما يُساعد في تسهيل تحويلات المواطنين السودانيين بدول المهجر بطرق سليمة، وواضحة ومن خلال المؤسسات الرسمية، فضلاً عن الاستفادة القصوى من التكنولوجيا، وبناء المؤسسات الوطنية كالخطوط الجوية والبحرية السودانية والسكة الحديدية، سيسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية بالبلاد.
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