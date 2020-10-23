شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. 91 وفاة و19 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 91 وفاة و19143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى وصول العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 37059 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 484869 حالةً.

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