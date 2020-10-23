شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا سابع دولة تسجل مليون إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز المليون اليوم الجمعة. وسجلت فرنسا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 42032 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و41075 حالة. وتصبح فرنسا سابع دولة تسجل أكثر من مليون إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت 8.4 مليون إصابة والهند التي سجلت 7.8 مليون والبرازيل التي سجلت 5.3 مليون وروسيا التي سجلت 1.5 مليون. كما أعلنت كل من الأرجنتين وإسبانيا تسجيل أكثر بقليل من مليون إصابة.

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