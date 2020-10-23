الموقف الامني في بغداد الان

كشف مصدر امني، الجمعة، عن الموقف الامني في العاصمة بغداد الان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "لغاية الان لم يتم اغلاق اي جسر قريب على منطقة التظاهر عدا المنطقة القريبة من وزارة الخارجية والتي تمت المباشرة باغلاقها عصر اليوم".

واضاف ان "هناك انتشار امني ضمن محيط ابو نؤاس مع نصب مرابطات امنية للتفتيش"، مشيرا الى ان "الوضع الامني في باقي مناطق العاصمة جيد جدا".



