السيطرة على حريق نشب داخل نادِ ليلي في الكرادة

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، اخماد فرقها حريقا التهم ناد ليلي وسط العاصمة.



وقالت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت بغضون دقائق معدودة من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل نادي جار القمر الليلي المكون من اربع طوابق في منطقة الكرادة قرب المسرح الوطني".

واشار البيان "حيث ارسل الدفاع المدني 5 فرق اطفاء وانقاذ طوقت النيران واخلت المواطنين وانهت الحريق وابعدت النيران عن مصرف الشمال المجاور وخزين وقود الكاز الخاص لتشغيل المولدات الكهربائية المقدر بـ 15000الف لتر وانقذت مبنى النادي المحترق قبل ان تلتهمه النيران بالكامل وحال دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم خسائرها المادية".

وزاد البيان "وعلى اثر ذلك تم طلب الدفاع المدني استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب الحريق بادئ الأمر".