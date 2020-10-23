شكرا لقرائتكم البنتاغون يهدد تركيا بعواقب وخيمة بعد تجربتها لمنظومة إس 400 الروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دان البنتاغون قيام تركيا بإجراء تجارب على منظومة "إس 400" الروسية، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تتوافق مع التزامات أنقرة كحليف لواشنطن، كما أنها تضع العلاقات الأمنية في خطر.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان: "لقد كنا واضحين وثابتين في موقفنا: تشغيل نظام إس-400 لا يتوافق مع التزامات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. نحن نعترض على اختبار تركيا لهذا النظام، الأمر الذي ينطوي على مخاطر عواقب وخيمة على علاقتنا الأمنية".

وذكّرت أن واشنطن علّقت مشاركة تركيا في برنامج تصنيع مقاتلات "إف 35" بسبب هذه المسألة، معتبرةً أن موضوع نظام "إس 400" لا يزال يمثل "عقبة كبيرة أمام التقدم في مكان آخر في العلاقة الثنائية" بين البلدين.

وكانت واشنطن هددت أنقرة بالعقوبات في حال أقدمت على تشغيل المنظومة.

لكن الرئيس التركي أردوغان تعهد بمواصلة التجارب، وقلل من أهمية الانتقادات الأميركية.