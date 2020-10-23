شكرا لقرائتكم أميركا: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن 3 قياديين بحزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خصص برنامج المكافآت من أجل العادلة الأميركي مبالغ تصل إلى عشرة ملايين دولار، لإعطاء معلومات توصل إلى قادة الشبكة المالية لحزب الله اللبناني.

ومن بين أبرز الشخصيات التي خصصت واشنطن المكافآت للوصول إليهم هم "محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير".

واتهمت واشنطن هذه الشخصيات الثلاث بتمويل الجناح العسكري لحزب الله بملايين الدولارات.

وقال برنامج المكافآت من أجل العدالة إن الشخصيات الثلاث مسؤولة أيضا عن تهريب النفط وإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني.

واتهمت الولايات المتحدة الثلاثة ببيع وتهريب المعادن وتخصيص أموالها لحزب الله.

يذكر أن وزارة الخزنة الأميركية قد فرضت عقوبات على "محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير" وصنفتهم كإرهابيين.