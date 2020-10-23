نقلت وساٸل اعلام ايطالية خبر تعافي نجم المنتتخب الوطني والانتر الايطالي، اشرف حكيمي، من فيروس “كورنا” المستجد استناداً الی بلاغ للفريق.

وشددت المصادر ذاتها علی كون التحاليل المخبرية التي خضع لها اللاعب جاءت سلبية، وذلك بعد يومين فقط من اصابته بالفيروس.

وغاب حكيمي عن مباراة فريقه الانتر وبروسيا مونشنغلادباخ لحساب مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك نتيجة اصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

كانت هذه تفاصيل خبر نجم “الأسود” يتعافی من “كورونا” يومين بعد إصابته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.