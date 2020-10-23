التوزيع الجغرافي للإصابات الـ3685 بكورونا.. 68% منها في ثلاث جهات

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ3685 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1673 حالة، من بينها 1255 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 500 حالة جديدة، منها 115 حالة بسلا.

وبجهة الشرق، سجلت 347 حالة، منها 178 حالة بوجدة.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 295 حالة، منها 178 حالة بأكادير.

وبجهة الشمال، سجلت 239 حالة، منها 83 حالة بتطوان.

وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 210 حالة، من بينها 101 ببني ملال.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 142 حالة، منها 65 بمراكش.

وبجهة فاس مكناس سجلت 91 حالة، ثم 78 حالة بدرعة تافلالات، وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 62 حالة، ثم 30 بكلميم واد نون، ثم 18 بجهة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و26و73 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 190416 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 524,3 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 10,1 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 157175 حالة، بمعدل تعاف يناهز 82,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3205 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,7 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.