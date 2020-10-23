منتخب أقل من 20 سنة يواجه وديا السنغال يومي 24و27 من الشهر الجاري

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة نظيره السنغالي وديا استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

ويخوض المنتخب الوطني مباراته الودية الاولی يوم غد السبت، علی أساس أن يعود لمواجهة منافسه السنغالي يوم الثلاثاء المقبل.

وستجرى مبارتي السبت والثلاثاء بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال.

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