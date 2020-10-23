حركة حماس تدير مقراً سرياً للحرب الإلكترونية فى تركيا دون علم أردوغان

الجمعة 23 أكتوبر 2020

ارشيفيه

علمت أجهزة المخابرات الغربية، أن حماس أقامت مقرًا سريًا فى تركيا لتنفيذ عمليات الحرب السيبرانية والاستخبارات المضادة.

وبحسب مصادر استخباراتية غربية، فإن المقر الرئيسى فى اسطنبول، المدينة الرئيسية في تركيا، تم إنشاؤه قبل نحو عامين وهو منفصل عن مكاتب حماس الرسمية في المدينة، والتي تتعامل بشكل أساسي مع التنسيق والتمويل، وهي تعمل بتوجيه من القيادة العسكرية لحماس في غزة، وتم فتحها دون علم الحكومة التركية.

وبحسب المصادر فإن نشطاء الحركة غير معروفين لأعضاء حماس الآخرين فى تركيا، ولم يخطروا حكومة الرئيس أردوغان بوجودهم، ويدير المقر سماح سراج، وهو عضو بارز في حماس من غزة ويتبع الحركة مباشرة.