شكرا لقرائتكم خبر عن 1563 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية، 1,563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 122,273 حالة إصابة. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، وفاة مصاب بالفيروس في البلاد ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 475 حالةً.

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