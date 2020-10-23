شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا: نرفض الوساطة التركية في الصراع حول «ناجورنو كاراباخ» والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الجمعة في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية إنترفاكس: "هذا وضع غريب".
وأضاف باشينيان: "ينبغي أن تستمر المفاوضات بهذا الشكل"، مشيرا إلى أن الاتفاق على ذلك تم في موسكو عبر إعلان مشترك، مضيفا القول أن "أذربيجان تغير موقفها في كل مرة".
وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ناقش في وقت سابق مشاركة حليفته تركيا في المباحثات.
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