شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: تسجيل 9 وفيات و273 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الجمعة، 273 إصابة جديدة ليصل بذلك مجموع الإصابات 55 ألفا و.630

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في تصريح صحفي عن رصد 9 وفيات جديدة ليرتفع مجموع الوفيات إلى .1897

كما أشار إلى تعاف 170 شخصا، بما يزيد عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 38 ألفا و788، في حين يتواجد 33 مريضا في العناية المركزة.