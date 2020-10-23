شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: تسجيل 9 وفيات و273 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في تصريح صحفي عن رصد 9 وفيات جديدة ليرتفع مجموع الوفيات إلى .1897
كما أشار إلى تعاف 170 شخصا، بما يزيد عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 38 ألفا و788، في حين يتواجد 33 مريضا في العناية المركزة.
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