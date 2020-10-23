شكرا لقرائتكم خبر عن "فاتف": باكستان ستظل على قائمة مراقبة تمويل الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة عالمية لمكافحة غسل الأموال اليوم الجمعة ، إن باكستان ستظل على القائمة الخاصة بمراقبة تمويل الإرهاب إلى أن تنفذ بالكامل مجموعة من المبادئ التوجيهية الوقائية، وحثت إسلام آباد على تحسين الضوابط المالية.

وأشادت مجموعة المهام الخاصة للعمل المالي "فاتف"، وهى منظمة حكومية دولية مقرها باريس ، بباكستان للتقدم الذى أحرزته فى 21 توصية من بين 27 توصية ، بيد أنها قالت إنه يتعين عليها أيضا تنفيذ باقي التوصيات.

وقال رئيس اللجنة الدكتور ماركوس بالييه في ختام اجتماع افتراضي في باريس لمناقشة الأنظمة المالية العالمية ومن بينها تمويل الإرهاب، إن "باكستان بحاجة إلى بذل المزيد من العمل".