مقتل مفتي دمشق في انفجار عبوة ناسفة

قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن مفتي دمشق الشيح محمد عدنان أفيوني لقي حتفه اليوم الخميس عندما استُهدفت سيارته بعبوة ناسفة في ريف العاصمة. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يعد الأفيوني، وهو المشرف العام على مركز الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف، من المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد.

ولعب الأفيوني، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، دوراً محورياً في تنفيذ اتفاقات التسوية التي أبرمتها الحكومة مع الفصائل المعارضة والمقاتلة في ريف العاصمة.

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